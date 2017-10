Bagmandspolitiet vil aflytte flere - og efterlyser meddelere

KØBENHAVN: Diskrete mikrofoner, hemmelige ransagninger og aflytning af telefoner. Den slags metoder vil Bagmandspolitiet bruge i øget omfang, når man forsøger at afsløre mænd og kvinder, der begår grov økonomisk kriminalitet.

I et markant kursskifte efterlyser Bagmandspolitiet samtidig hjælp fra meddelere, der lokkes med et løfte om beskyttelse og fortrolighed.

- Vi lægger arbejdet om på en række områder, siger politiinspektør Thomas Anderskov fra Bagmandspolitiet til Ritzau.

- Således foretager vi langt flere fremadrettede efterforskninger, og i den forbindelse sker der også flere aflytninger, siger han.

På den måde overtager efterforskerne af momssvig og andre forbrydelser de midler, som ellers især forbindes med sager om narkotika og anden organiseret kriminalitet udført af for eksempel rockere og bandemedlemmer.

Det nye er, at efterforskerne fra sidelinjen kan følge med, mens lovovertrædelserne bliver begået. Tidligere har Bagmandspolitiet ellers hovedsageligt kigget bagud og har forsøgt at samle beviser efter et kriminelt forløb - og nogle gange meget lang tid senere.

- Vi gør det for at spare efterforskningstid, siger politiinspektør Thomas Anderskov, og også den øverste chef i Bagmandspolitiet ser flere fordele:

- Det betyder blandt andet, at vi ikke skal have så mange store papkasser ind i huset med materiale, der skal bearbejdes bagudrettet, og at vi i nogle tilfælde kan få et endnu bedre bevis, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Desuden er der den gevinst, at sagerne hurtigere kan komme for retten, tilføjer statsadvokaten.

- Vi har set et uopdyrket potentiale for eksempel i sager om moms- og skattesvig, siger Thomas Anderskov, der ellers ikke ønsker at gå i detaljer. Dog røber han, at den nye aggressive kurs tilsyneladende er kommet bag på nogle af aktørerne.

I øvrigt ønsker Bagmandspolitiet kontakt med flere informanter eller meddelere.

- Vi er meget interesseret i, at folk henvender sig. Nogle holder sig tilbage, fordi de tror, at vi allerede ved besked, men det er ikke sikkert, at det forholder sig sådan, siger politiinspektøren.

- De kan roligt henvende sig. Vi er meget dygtige til at beskytte kilder, siger Thomas Anderskov.

