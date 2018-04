Bakken lukker forlystelse: 12-årig dreng snurrede rundt 100 gange

NORDSJÆLLAND: I weekenden blev en 12-årig dreng indlagt på hospitalet med skader i hovedet, efter at en forlystelse på Bakken i Nordsjælland kom ud af kontrol.

Det har mandag fået politiet til at lukke forlystelsen "Skyroller", som drengen sad i, for at undersøge den for fejl.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

I forlystelsen er det muligt selv at styre nogle vinger på et "fly", hvilket vil få flyet til at dreje rundt om sin egen akse.

Men undervejs på turen var drengen blevet dårlig. Det fik ham til at slippe begge håndtag.

I stedet for at gå i neutral stilling fortsatte flyet med at dreje rundt, og drengen endte med at snurre rundt på hovedet over 100 gange.

Den 12-årige blev dårlig efter turen. Han blev herefter kørt til sygehuset, hvor han ifølge politiet fik konstateret blødninger i hovedet og deraf følgende lettere blindhed.

Ejeren havde selv lukket forlystelsen. Det har politiet valgt at opretholde. Samtidig er området omkring forlystelsen afspærret, mens der bliver lavet tekniske undersøgelser.

Drengen er blevet udskrevet fra sygehuset.

Årsagen til de mange rotationer og sammenhængen med drengens skader skal undersøges i næste par dage.

