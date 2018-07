Bakterier i badevandet: Badning ved Nørre Lyngby frarådes

NØRRE LYNGBY: Frem til fredag i denne uge fraråder Hjørring Kommune at bade ved Nørre Lyngby Strand. Der er blevet målt et for højt antal af E. Coli-bakterier i badevandet, og derfor har man valgt at fraråde badning.

- Vi fik i dag svar på vores prøver fra i mandags, og da de lå over grænseværdien for, hvor mange bakterier, der må være, kontaktede vi embedslægen. Han har beordret os til at fraråde al badning ved stranden, fortæller Charlotte Rønn, der er teamleder ved Teknik og Miljø i Hjørring Kommune.

Man har prøvet at finde ud af, hvor forureningen komme fra, men det er ikke lykkedes.

- Når man kigger på vores forskellige prøver, er det kun ved Nørre Lyngby Strand, der er forurening. Vi har prøvet at kigge områderne omkring de vandløb løber ud omkring stranden, men der er ingenting i vejen, fortæller Charlotte Rønn.

Der er et rensningsanlæg ganske tæt på den forurenede strand, men den har heller ikke været kilde til bakterierne.

- Vi har undersøgt det område, og vandet fra rensningsanlægget er lige til at bade i, siger hun.

Onsdag er der taget nye prøver, og dem vil man i følge Hjørring Kommune få svar på fredag. Hvis tallene har forbedret sig, vil Hjørring Kommune hejse badevandsflaget igen. Men indtil da frarådes det altså at gå i vandet på stranden.