Ballade i Blokhus: Værtshus lukket

BLOKHUS: Nordjyllands Politi modtog natten til fredag omkring kl. 01.45 flere meldinger om ballade og uro uden for værtshuset Old Irish Pub i Blokhus.

Der blev straks sendt en patrulje til stedet, og der var ganske rigtigt fest og glade dage uden for værtshuset.

- Der var godt gang i festen, og der blev serveret udenfor, selv om pubben ikke har tilladelse til udeservering, og der var heller ikke nogen dørmand på stedet. Derfor så vi ingen anden udvej end at lukke stedet med det samme, fortæller vagtchef Henrik Bech fra Nordjyllands Politi.

En enkelt person blev anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, fordi han blandede sig i politiets arbejde.

Den ansvarlige for stedet kan ifølge Nordjyllands Politi se frem til en bøde for den manglede dørmand og for at servere udenfor.