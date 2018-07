Ballade i dyrepark: Hærværk meldt til politiet

BRØNDERSLEV: Da en mor med hendes to børn tirsdag morgen tog en tur i dyreparken ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus, blev de mødt af et grimt syn.

Et skovhus, der ligger i parken, var blevet udsat for hærværk. Flere af ruderne var blevet knust, der har været tændt bål, og det flød med smadrede glas og tomme spiritusflasker.

Ifølge serviceleder på Brønderslev Psykiatriske Sygehus Finn Nørgård Kristensen, har der de seneste par uger været holdt fest i skovhuset om aftenen, hvorfor de har valgt at låse huset af.

Aflåsningen har så bare haft den effekt, at de uvelkomne gæster har brudt døren op og smadret vinduerne i huset. Det har fået bægeret til at flyde over hos Finn Nørgård Kristensen.

- Vi har gået lidt med listefødder, for vi ved jo ikke, om det har været nogle af vores egne patienter, der har besøgt huset om aftenen. Men nu er jeg helt sikker på, at det er nogle udefra, så det er blevet meldt til politiet, siger han og tilføjer, at han er blevet oplyst om, at der har været aktivitet i området om aftenen fra unge, der kører på scooter.

Et hus benyttet af mange

Skovhuset er oprindeligt bygget til patienterne fra det psykiatriske sygehus, men det bliver også jævnligt brugt af dagplejemødre, børnehaver, forældre med små børn og bedsteforældre, der kommer for at besøge dyrehaven.

Finn Nørgård Kristensen er derfor ærgerlig over situationen.

- Vi er rigtig kede af det. Det går ud over mange mennesker. Både vores patienter, men også alle de andre, der kommer og benytter sig af huset, siger Finn Nørgård Kristensen.