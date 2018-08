Ballade i serieklub: Bangsbo Freja ramt af splid og spillerflugt

FREDERIKSHAVN: Der er god plads at boltre sig på i Bangsbo Freja.

Boldklubben, der har plads til alle, er ramt af splittelse og spillerflugt.

En intern strid mellem flere af de unge spillere, der i foråret spillede seriefodbold i klubben, og formand Jesper Larsen har resulteret i en større spillerflugt.

Bangsbo Freja måtte melde afbud til træningsturneringen i Strandby-Elling i sidste uge, og det bliver med hiv og sving, at Bangsbo Freja nu kan stille et seniorhold i efteråret.

Formand Jesper Larsen lægger ikke skjul på, at klubben er presset, men mener dog, at fodboldklubben kommer styrket ud af den nuværende krise.

- Vi lander på fødderne og kommer stærkt tilbage. De spillere, der er tilbage, er spillere, der har hjertet med og vil Bangsbo Freja. Vi har været igennem en svær periode og har måttet sige farvel til en del spillere. Det er sørgeligt, men det handler også om at have den rette klubånd og levere noget tilbage, når klubben har brug for nogle hænder til forskellige aktiviteter. Det har vi ikke været enige om, og det betaler vi prisen for nu, men vi kommer styrket tilbage, siger Jesper Larsen.

Bangsbo Freja havde i foråret to seniorhold, et i serie 3 og et i serie 5.

- Seniorafdelingen består, og om vi stiller op i serie 3 eller 4, bliver afgjort en af de nærmeste dage, siger Jesper Larsen.

De fleste af de spillere, der har forladt klubben i sydbyen, er efter NORDJYSKEs oplysninger flyttet til Ravnshøj-Kvissel IF, der stiller med to serie 5-hold.