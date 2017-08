Ballade koster FCK to hjemmekampe uden tilskuere

FODBOLD: FC København skal spille to hjemmekampe uden tilskuere efter tilskuerurolighederne ude mod Brøndby 6. august.

Den ene hjemmekamp bliver den førstkommende hjemmekamp mod Brøndby 5. november. Den anden kamp uden tilskuere er mod FC Midtjylland 8. september.

- Fodboldens Disciplinærinstans har som følge af kampens hændelser fradømt FCK retten til tilskuere til den førstkommende hjemmekamp i Superligaen samt den næste hjemmekamp mod Brøndby.

- FCK er derudover straffet med en bøde på 150.000 kroner samt en betinget dom på yderligere én hjemmekamp uden tilskuere, lyder det i dommen.

Den betingede dom frafalder, hvis FCK ikke sanktioneres for en lignende overtrædelse inden udgangen af 2017/18-sæsonen.

Kampen på Brøndby Stadion blev afbrudt af dommer Anders Poulsen i 18 minutter i slutningen af opgøret, kort efter at FCK var kommet bagud 0-1.

Dommerne har indberettet, at tilskuere på FCK’s fanafsnit kastede med romerlys, flagstænger samt sæder, og at det kom til regulære kampe med politiet.

Kampen blev også overværet af en sikkerhedsobservatør fra Divisionsforeningen, som skriver, at en kontrollør blev slået ned af tilskuere fra udebaneafsnittet i overtiden.

- En kontrollør blev slået ned, ligesom tilskuerne udøvede omfattende hærværk og kastede genstande mod kontrollørerne. Der blev endvidere kastet romerlys og andre genstande mod politiet, skriver sikkerhedsobservatøren.

Fodboldens Disciplinærinstans skriver i kendelsen, "at der er tale om helt uacceptabel adfærd fra FC Københavns fans, der har bragt mennesker i fare og skadet dansk fodbolds renommé".

I domsafsigelsen anerkendes FCK’s arbejde for at identificere de personer, der var involveret i urolighederne før og under kampen, samt at FCK med det samme tog afstand fra fansenes opførsel.

Brøndby har fået en straf på 75.000 kroner for fansenes brug af pyroteknik under kampen.

FCK og Brøndby kan appellere sagen til Fodboldens Appelinstans inden for de næste to uger. Det har FCK meddelt, at klubben gør.

