HELE LANDET: Hele 54 gange blev der i 2016 skudt på gader og stræder i forbindelse med rocker- og bandekonflikter i Danmark.

Samtidig fandt politiet blot 48 skydevåben, som Rigspolitiet mener har tilknytning til rocker- og bandemiljøet.

Det viser nye tal fra Rigspolitiet ifølge DR Nyheder.

Hvis man sammenholder antallet af skudepisoder med beslaglagte våben, finder politiet markant færre skydevåben per skudepisode end tidligere.

Det viser DR Nyheders gennemgang af de seneste otte års rocker-banderapporter, som Rigspolitiet står bag.

I 2016 fandt politiet således 0,88 skydevåben per skudepisode - et tal, der har været stødt faldende de seneste år.

Gemmes ikke privat

I 2010 var der eksempelvis 40 skudepisoder i det offentlige rum, mens politiet beslaglagde 224 skydevåben med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. Det svarer til 5,6 skydevåben per skudepisode.

- Tallene viser mig, at dem, vi er oppe mod her, gør modtræk til at blive taget med våben. Derfor ser vi, at våben ikke nødvendigvis ligger på en privat bopæl, men ligger i puljer rundt omkring, siger Michael Kjeldgaard, politiinspektør og leder af Nationalt Efterforskningscenter (NEC), til DR Nyheder.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) varsler en ny rocker- og bandepakke, som skal dæmme op for blandt andet skyderierne i det offentlige rum. Senest har han lanceret en strafskærpelse på 50 procent for at affyre skud offentligt.

En kurs med netop hårdere straffe er vejen frem, selv om politiet altså beslaglægger markant færre våben, siger ministeren.

- Hvordan er det, banderne agerer. Hvor er det, man skal få fat i dem henne. Det er dybt komplekst det her, og det er ikke enkelt. Derfor er vores modsvar også hårdere straffe og særlige efterforskningsenheder i politiet, så de får endnu sværere ved at gemme sig, siger Søren Pape Poulsen.

