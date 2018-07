Banedanmark: Elevatorer skulle gerne køre igen til september

SKØRPING: I forbindelse med udskiftningen af de to elevatorer på Skørping Station, der har været taget ud af drift siden slutningen, kommer Banedanmark, som opfølgning på NORDJYSKES artikel i torsdagens avis, her med et skriftligt svar.

- Banedanmark forventer, at elevatorerne vil være udskiftet og i drift igen primo september 2018. Banedanmark bemærker hertil, at en konkret tidsplan for udskiftning af elevatorerne er under afklaring, skriver de i en mail.

- Der har været adskillige fejl med elevatorerne på Skørping Station. Banedanmark forstår og deler de frustrationer, der har været. Elevatorerne skal naturligvis fungere, så handicappede, gangbesværede og rejsende med barnevogne, cykler eller tung bagage kan benytte toget.

- De mange fejl skyldes, at en række krav til elevatorerne, efter Banedanmarks opfattelse, ikke var opfyldt af entreprenøren, da elevatorerne blev overdraget til Banedanmark. Der pågår på nuværende tidspunkt en skønsforretning ved voldgiftsretten mellem Banedanmark og entreprenøren samt dennes leverandør. Banedanmark har derfor ikke yderligere kommentarer til sagen, før skønsforretningen er endeligt afsluttet.