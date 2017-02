AALBORG: Ramboer og lystfiskere i stort tal og i alle aldre strømmede lørdag til Aalborg for at gå på opdagelse i en nærmest fantasiagtig udstyrsverden, hvor drenge og mænd kunne købe snart sagt alt, hvad et ægte jæger-hjerte begærer.

Messen Outdoor 2017 med altovervejende fokus på natur, jagt og lystfiskeri bød for femte gang indenfor i Aalborg Kongres & Kultur Center, og salene og standene bugnede med lige præcis de ting og effekter, som enhver jæger eller lystfisker drømmer om og har brug for for at kunne dyrke sin hobby og sport.

Der var kort fortalt alt i skydevåben med f.eks. krudt og kugler til buer og pile og i øvrigt med tilbud for enhver pengepung.