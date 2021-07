B&O øger salget for første gang i flere år men taber penge

STRUER:For første gang i flere år er salget af produkter som fjernsyn og højttalere igen i fremgang for Bang & Olufsen.

Det fremgår af den danske elektronikproducents årsregnskab for 2020/21. Det løber fra juni sidste år til maj i år.

Samlet er omsætningen vokset med 29 procent til over 2,6 milliarder kroner. Det er første gang siden regnskabsåret 2017/18, at salget er steget.

- Vi glæder os over de fremskridt, vi har gjort i år, og at vi har gennemført første fase af vores turnaround, siger Kristian Teär, administrerende direktør i Bang & Olufsen, i en pressemeddelelse.

Ifølge selskabet, der er kendt for at sælge produkter i den højere prisklasse, har alle produktkategorier bidraget til det seneste års salgsstigning.

Ligeledes har der været et stigende salg på tværs af alle geografiske markeder, hvor EMEA-regionen fortsætter med at være den største. EMEA står for Europa, Mellemøsten og Afrika.

Trods det større salg er det ikke lykkedes Bang & Olufsen at få et overskud på bundlinjen i det forgangne år.

Underskuddet efter skat lyder således på 23 millioner kroner. Det er dog en del mindre end underskuddet året før, der lød på 576 millioner kroner.

Det fortsatte underskud kan forklares med de udgifter, som Bang & Olufsen har til udvikling, distribution og marketing samt administration.

Selskabet arbejder på at sænke sine udgifter i 2021/22, fortæller direktøren.

- Vi vil fortsætte med at fokusere på otte kernemarkeder, investere i produktudvikling, opgradere vores økosystem af forbundne produkter og styrke vores salg og marketing lokalt.

- Vi forventer at levere tocifret omsætningsvækst og forbedre vores lønsomhed, siger Kristian Teär.

Han forventer dog også, at der i det nye år kommer til at fortsætte med at være en usikkerhed omkring de globale leverancer af diverse komponenter.

Det er en knaphed, der er blevet til under coronapandemien, som følge af at mange virksomheder har måttet lukke deres produktion i perioder.

For Bang & Olufsens vedkommende har man været påvirket af en knaphed på elektroniske komponenter, som firmaet bruger til at fremstille sine varer.

