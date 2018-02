Bank flytter hovedsæde efter 146 år

DANMARK: I 146 år har Danske Banks hovedsæde tronet ved Holmens Kanal i det indre København. Men fra 2023 skal banken flytte hovedsæde til Postgrunden - også i det indre København.

Her skal et nyopført domicil danne rammen for storbankens hovedfunktioner i Danmark. Det oplyser banken i forbindelse med sit regnskab for 2017.

- Det nye hovedsæde er en del af vores strategi om at skabe det bedste udgangspunkt for at forbedre kundeoplevelsen i banken, samtidig med at det skaber tidssvarende omgivelser for medarbejderne.

- Flytningen er en del af vores strategi om at samle vores aktiviteter på to hovedlokationer i Storkøbenhavn, skriver banken i sit regnskab.

Den anden hovedlokation ligger i Høje Taastrup, hvor banken allerede bor.

Danske Bank solgte bygningerne i Holmens Kanal i 2016 for 1,4 milliarder kroner til det skotske livsforsikringsselskab Standard Life.

Siden har Danske Bank boet til leje i hovedkvarteret, som består af i alt 37.000 kvadratmeter kontorareal i 14 bygninger.

Det nye hovedsæde skal bygges på Postgrunden tæt ved Københavns Hovedbanegård, som skal være et nyt område med cafeer, restauranter og kontorbygninger i Københavns centrum.

I dag ligger en postterminal, som Post Danmark solgte i 2015 og som ikke længere er i brug.

Danske Banks nye hovedsæde skal bygges fra grunden og skal rumme et bankmuseum, en cafe og en filial af banken. Omkring 4000 ansatte får deres daglige gang i den nye bygning.

- Der er ingen tvivl om, at Holmens Kanal har været en central del af bankens 147-årige historie og kulturelle identitet, som vi tager med os i det nye hovedsæde, siger Thomas F. Borgen, topchef i Danske Bank, i en pressemeddelelse.

- Men hvis banken også i de næste 147 år skal fortsætte med at være en moderne og innovativ bank for vores kunder og medarbejdere, så må vi skabe nye og mere tidssvarende rammer, der i højere grad lever op til vores ambitioner, tilføjer han.

/ritzau/