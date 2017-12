Banker har scoret milliarder på landbruget

DANMARK: Landets banker og realkreditinstitutter har scoret 72 milliarder kroner i indtægter fra økonomisk hårdt trængte landmænd, siden finanskrisen brød ud.

Det viser en analyse fra landbrugets rådgivningscenter Seges.

Det skriver Finans.

- Den enkelte landmand kan ikke få nogen forklaring på, hvorfor banker og realkreditselskaber hæver priserne, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, til Finans.

Siden 2007 har banker og realkreditselskaber modtaget 102 milliarder kroner i bidragsbetalinger på realkreditlån og renteindtægter fra landbruget.

I samme periode udgør tabene knap 14 milliarder kroner, mens der er hensat andre 16,5 milliarder kroner til forventede fremtidige tab.

Det giver finanssektoren en samlet indtægt på 72,1 milliarder kroner.

Finans Danmark er interesseorganisation for landets banker og realkreditselskaber. Her erkender man, at regningen til landbruget er skruet i vejret.

- Det er rigtigt, at bidragsbetalingen og rentemarginalen er steget meget, men det er den også for boligejere og alle andre låntagere, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, til Finans.

Det skyldes ifølge hende, at der er kommet nye kapitalkrav fra myndigheder og EU.

Den forklaring afviser Johannes Raaballe dog. Han forsker i banker på Aarhus Universitet, og ifølge ham skyldes de stigende bidragssatser, at konkurrencen i finanssektoren halter.

- Realkreditudlån til landbrugene har været en lukrativ forretning for realkreditinstitutterne som følge af de markant forøgede bidragssatser, siger han til Finans.

/ritzau/