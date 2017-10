Bankgaranti skal begrænse konkurser i hjemmeplejen

KØBENHAVN: Der skal være længere imellem, at kommunerne må feje stumperne op efter private hjemmeplejefirmaer, der går konkurs og efterlader de ældre borgere uden hjælp.

Det er samtlige partier i Folketinget enige om, oplyser Finansministeriet. Derfor vil det fremover være et krav, at virksomheder, der leverer hjemmehjælp, skal stille en bankgaranti.

Bankgarantien afhænger af virksomhedens størrelse.

Kommunerne skal have et beredskab parat, der kan træde til, hvis et privat hjemmeplejefirma alligevel må dreje nøglen om. Sker det, vil pengene fra bankgarantien kunne bruges til at dække kommunens udgifter.

- Vi kan ikke leve med så mange konkurser, som vi desværre har set, udtaler ældreminister Thyra Frank (LA) i en pressemeddelelse.

- For mig er det uendeligt vigtigt, at de ældre trygt kan vælge den hjemmehjælp, der er rigtig for dem. Det ved vi, at mange sætter pris på.

- Vi vil aldrig helt kunne undgå konkurser. Men det er vigtigt, at vi så vidt muligt forebygger, at de sker, så de ældre og medarbejderne ikke kommer i klemme, udtaler minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.

Mere end hver tredje hjemmehjælpsmodtager i dag har valgt en privat hjemmehjælpsleverandør.

Antallet af konkurser i ældreplejen er steget markant de senere år. Siden 2013 er 33 firmaer gået nedenom og hjem.

Ud over krav om bankgaranti og en beredskabsplan er der også krav om, at kommunerne løbende skal følge op på, om de priser, de private leverandører får for deres ydelser, er tidssvarende.

Og så må private firmaer ikke have en offentlig gæld på mere end 50.000 kroner.

Dansk Erhverv, der er brancheorganisation for de private plejefirmaer, er overordnet set positivt stemt over for aftalen.

- Det er et godt fundament til at forebygge konkurser, siger Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv.

- Kommunerne skal forpligtes til bedre at beregne deres egne priser, når de samarbejder med de private leverandører. Det er ret afgørende.

Dansk Erhverv havde dog gerne set, at de ældre fik mere frit valg, end de har i dag. I dag er der frit valg på praktisk hjælp og personlig pleje. Dansk Erhverv mener, at det burde udvides til også at omfatte rehabilitering.

