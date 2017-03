MARIAGERFJORD: Aktionærerne mødte talstærkt op, da Spar Nord Mariagerfjord 6. marts holdt aktionærmøde i Hadsund Hallerne.

- Vi hæfter os primært ved, at 2016 blev endnu et godt år for Spar Nord, fortæller direktør Frank Kristensen fra Spar Nord Mariagerfjord.

Han lagde i sin beretning vægt på bankens indsats i lokalområdet, og fremhævede i den forbindelse blandt andet bankens mange kundeaktiviteter og den stærke lokale forankring.

Til aktionærmødet var der desuden fredsvalg til bankrådet i Mariagerfjord.

Her blev følgende kandidater valgt: Jens Baumann og Flemming K. Christensen, begge Hadsund, Hans Christian Maarup, Arden, og Ivan Østergaard, Hobro.

Bankrådet konstituerede sig efterfølgende, således at tidligere borgmester Hans Christian Maarup blev ny formand for bankrådet. Han afløser dermed kommunens nuværende borgmester Mogens Jespersen (V), der vil fungere som rådets næstformand.