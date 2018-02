Barbra Streisand fik klonet sin hund to gange

Den amerikanske sanger og filmskuespiller Barbra Streisand afslører i et interview med det amerikanske magasin Variety, at hun fik klonet sin hund to gange, inden den døde sidste år.

De to kloner af hendes oprindelige hund, Samantha, der var af racen bomuldshund eller coton de tulear, har fået navnene Miss Violet og Miss Scarlett, da de er klædt i rødt og lavendel.

Den 75-årige Streisand har ikke oplyst mange detaljer om kloningerne, men hun siger, at hun samlede celler fra sin døende hunds mund og mave.

- De to hvalpe har forskelligt temperament, siger Streisand og tilføjer med henvisning til den oprindelige hund:

- Jeg venter på, at de bliver ældre, så jeg kan se, om de har hendes brune øjne og hendes alvor.

Streisand siger, at mens hun ventede på at modtage de to hvalpe efter den 14 år gamle hunds død, blev betaget i en anden hund, som var en fjern slægtning til Samantha.

Denne bomuldshund havde oprindeligt navnet Funny Girl, men Streisand adopterede den og ændrede navnet til Miss Fanny, hvilket var navnet på den karakter, som Streisand spillede i sin gennembrudsmusical "Funny Girl" i 1968.

Streisand fulgte "Funny Girl" op med "Hello Dolly!", som hun siger, at hun aldrig brød sig rigtigt om.

- Jeg synes, at det var en helt forkert rolle til mig. Jeg forsøgte at komme ud af den. Jeg synes, den er så fjollet. Det er i den grad en gammeldags musical, siger hun til Variety.

Hun vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i filmen "Funny Girl" og igen i 1976 for at have komponeret den bedste originale sang, Evergreen.

Barbra Streisand har spillet hovedroller i 19 film og blev nomineret til endnu en Oscar for "The Way We Were". Hun har også fem Emmy'er, otte Grammy Awards og Golden Globe-priser.

/ritzau/Reuters