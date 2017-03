ZHENGZHOU: AaB’s rekordsalg, camerounske Christian Bassogog, fik søndag sin debut for den kinesiske klub Henan Jianye FC, da der var første spillerunde i den kinesiske Superliga.

Holdet tog hjemme imod Hebei, der blandt andet har stjernespilleren Ezequiel Lavezzi i truppen.

Christian Bassog fik fuld spilletid i opgøret og viste undervejs prøver på dine driblefærdigheder og især fart.

Sidstnævnte gav han en gigantisk chance i slutningen af kampen, da en aflevering fra eget felt endte med at blive til en friløber til camerouneren, da han uden problemer sprintede fra tre forsvarsspillere.

Til gengæld blev afslutningen ikke ligefrem prangende, og Christian Bassogog sparkede flere meter forbi.

Tidligere i kampen havde han forsøgt sig med to langskud - det ene gik en meters penge over mål fra kanten af feltet, mens det andet, et fladt skud efter flere gode driblinger, endte i favnen på gæsternes keeper.

Generelt var camerouneren med i rigtig meget af Henans offensiv, men bolden ville ikke ind over stregen.

Holdet skal i aktion igen søndag, hvor modstanderen er Liaoning.