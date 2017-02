AALBORG: Mandag aften vendte AaB’s Christian Bassogog hjem til heltemodtagelse i Aalborg Lufthavn efter mere end en måned på farten med det camerounske landshold.

For ni dage siden kunne han lade sig hylde som vinder af de afrikanske mesterskaber, da Cameroun vandt finalen med 2-1 over Egypten, og samtidig blev han kåret til turneringens bedste spiller med en enkelt scoring og en assist undervejs.

- Det har jo været en fantastisk oplevelse. Alle er kommet hen for at sige, at vi spillede en fantastisk kamp, at vi spillede en fantastisk turnering. Det var første gang, jeg spillede turneringen, og så endte vi med at vinde den. Det er jo fantastisk, siger en tydeligt glad Christian Bassogog.

- Nu glæder jeg mig bare til at møde gutterne på træningsbanen i morgen (tirsdag, red) og også sige hej til vores nye træner. Nu er de afrikanske mesterskaber slut, så nu har jeg fuldt fokus på Superligaen, siger offensivspilleren.