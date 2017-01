AALBORG: 21-årige Christian Bassogog var ikke med ved gårsdagens træningsstart i det nye år hos AaB.

Den camerounske angriber opholder sig stadig i hjemlandet ovenpå vinterferien, og sent i går aftes dansk tid fik han besked om, at han er udtaget til den camerounske landsholdstrup, som skal spille de afrikanske mesterskaber, Africa Cup of Nations.

Christian Bassogog, der kun har spillet en enkelt kamp for Camerouns A-landshold, er derfor ikke med i januars forberedelser til den kommende superligasæson i AaB.

Cameroun skal i første omgang spille tre indledende puljekampe 14., 18., og 22. januar mod henholdsvis Burkina Faso, Guinea-Bissau og Gabon.

Kommer camerounerne videre fra puljen afvikles der kvartfinaler 28. og 29. januar, inden semifinaler og finalen spilles i starten af februar.