Offensivspilleren fik 83 minutter på banen, da Cameroun spillede 0-0 mod værtsnationen Gabon. Det var nok for Bassogog og holdkammeraterne, der dermed endte på andenpladsen i gruppe a, mens Gabon derimod er færdige i turneringen.

Det står klart, efter at Bassogog og hans landsmænd fra Cameroun søndag aften avancerede til kvartfinalerne ved Africa Cup of Nations.

LIBREVILLE: Den nye AaB-træner Morten Wieghorst må vente mindst en uge endnu, før han får lov til at stifte bekendtskab med Christian Bassogog.

Christian Bassogog fik 83 minutter på banen, da Cameroun avancerede ved Africa Cup of Nations

