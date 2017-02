AALBORG: Superligaklubben AaB belønnes på aktiemarkedet efter udmeldingen om et muligt salg af profilen Christian Bassogog, der for nylig var med til at vinde Africa Cup of Nations med Cameroun, og samtidig blev angriberen kåret til turneringens bedste spiller.

AaB-aktien steg allerede steg onsdag eftermiddag, da klubben i en fondsbørsmeddelelse oplyste, at den forhandler om et salg af spilleren.

Rygterne om et salt til Kina for i størrelsesorden 45 millioner kroner til AaB har ikke mindsket tendensen for AaB-aktien

Torsdag morgen fortsætter fremgangen med en stigning på 6,8 pct. til 0,30 kr. for AaB-aktien. Det sker samtidig under høj omsætning, i forhold til hvad det normale niveau for aktien i fodboldklubben er. Onsdag steg fodboldaktien med 4,1 pct.

Ifølge fodboldmediet bold.dk er der tale om en kinesisk klub, der har budt op mod 45 mio. kr. for Christian Bassogog, som snart kan være på vej mod et lægetjek i Kina.

Christian Bassogog har været i AaB siden august 2015 og spillet på førsteholdet siden februar 2016. AaB lover at orientere fondsbørsen, så snart der er nået en aftale eller et sammenbrud i forhandlingerne.

/ritzau/FINANS