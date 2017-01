YAOUNDÉ: Christian Bassogog kommer ikke til at spille en stor rolle i opstarten for AaB, da han skal med sit landshold, Cameroun, til de afrikanske mesterskaber, African Cup of Nations.

Men muligvis er det godt for AaB, der kan håbe på at få en spiller i topform tilbage, når mesterskaberne er slut.

Onsdag aften fik angriberen at vide, at han skal med til slutrunde, og torsdag eftermiddag startede han endda inde i sin blot anden landskamp, da Cameroun mødte den Demokratiske Republik Congo i en venskabskamp forud for mesterskaberne.

Det kronede angriberen med sit første landskampsmål - endda et et vaskeægte perlemål, da han med en halv time igen krøllede bolden over i det lange hjørne.

Cameroun spiller endnu en venskabskamp 10. januar, inden mesterskaberne tager deres begyndelse for Cameroun 14. januar mod Burkina Faso.

Se målet her