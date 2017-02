AALBORG: Godt og vel en uges forhandlinger er nu afsluttede, og AaB sælger den camerounske landsholdsspiller Christian Bassogog til en klub i den bedste kinesiske række.

NORDJYSKE Erfarer, at overgangssummen lyder på seks millioner euro. Desuden erfarer avisen, at der er tale om en treårig kontrakt til offensivspilleren, der kommer til at tjene to millioner euro netto om året i følge avisens oplysninger.

Christian Bassogog var med på det camerounske landshold, der vandt African Nations, og efter finalen mod Egypten blev han kåret til turneringens bedste spiller, og det fik for alvor interessen for hans person til at blusse op.

Og nu er det altså lykkedes for Henan Jianye FC at nå til enighed med både AaB og spilleren.

- AaB betaler udover agenthonorar ifølge aftale også en procentdel af transfersummen fra Henan Jianye FC til Christian Bassogogs tidligere klubber, oplyser AaB i en meddelelse til fondsbørsen.

- AaB havde for 2017 planmæssigt kalkuleret og budgetteret med et underskud i niveauet 10 mio. kr. som følge af planlagte investeringer og forbrug både sportsligt og kommercielt. Heriblandt en topmoderne Superligabygning for spillertruppen. Tiltag der er muliggjort via de seneste års overskud. Med salget af Christian Bassogog opjusteres forventningerne for 2017 til et overskud før skat i niveauet 15 mio. kr. Heri er indregnet investeringer i spillertruppen i det kommende transfervindue i sommeren 2017 og yderligere strategiske investeringer i den kommercielle udvikling af klubben. I de økonomiske forventninger er der ikke indregnet yderligere transferindtægter end de allerede realiserede, skriver klubben endvidere.

Christian Bassogog nåede at spille 30 Superligakampe og score fire mål for AaB.

-Siden den første dag har jeg fået en fantastisk behandling af alle mennesker både i og uden for klubben, og jeg har virkelig følt mig velkommen i AaB og Aalborg. Nu har jeg fået et tilbud, som jeg ikke kan sige nej til, og jeg ser frem til nye og spændende oplevelser i Kina, siger Christian Bassogog.

- Jeg vil gerne takke mine holdkammerater, trænerne og de søde mennesker i administrationen for vores tid sammen. En særlig tak skal dog lyde til supporterne og ikke mindst min plejefamilie, som betyder enormt for mig, og samlet set ønsker jeg dem alt det bedste, fastslår Christian Bassogog.