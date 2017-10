Batteri i ny iPhone kan svulme op

MOBILTELEFONI: Den amerikanske it-gigant Apple er havnet i problemer i kølvandet på sidste måneds udgivelse af spritnye iPhones.

En række brugere har således oplevet problemer med batteriet i den nye iPhone 8 Plus. Problemet består i, at batteriet svulmer op, så skærmen bliver adskilt fra resten af telefonen.

Det skriver flere medier heriblandt det amerikanske teknologimagasin The Verge, det amerikanske erhvervsmagasin Forbes samt britiske BBC.

Ifølge The Verge siger Apple i en udtalelse, at man "kigger på det".

- Vi er klar over det, og vi kigger på det, lyder den korte melding.

BBC skriver, at der indtil videre er seks meldinger om problemet på verdensplan. Den første historie kom fra Taiwan, og siden er der også meldt om batteriproblemer i Japan, Kina, Canada, Grækenland og Hongkong.

De seks tilfælde er en marginal del af de mange millioner af iPhones, som den amerikanske gigant sælger. Men problemer med batteriet ringer formentlig en klokke hos mange smartphonebrugere.

Således er Samsung tidligere havnet i store problemer, efter meldinger om at batteriet i telefonen Samsung Note 7 kunne finde på at bryde i brand.

Og Apple kan potentielt stå med et stort problem, lyder det fra Sam Jaffe, der er administrerende direktør hos Cairn Energy Research Advisors, der beskæftiger sig med lagring af energi.

- At et batteri svulmer op er meget usædvanligt for et helt nyt batteri, og det kan få en til at tro, at der er noget fundamentalt galt med batteriet, skriver Sam Jaffe i et blogindlæg ifølge The Verge.

Sam Jaffe understreger dog også, at der også blot kan være tale om en enkeltstående fabrikationsfejl.

Ud over iPhone 8 Plus udgav Apple i september også iPhone 8 og iPhone X.

/ritzau/