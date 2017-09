Bau fik NHL-debut i nederlag

ISHOCKEY: Den tidligere Frederikshavn White Hawks-spiller Mathias Bau har i denne sæson skrevet kontrakt med den amerikanske klub Hershey Bears, der er farmerklub for NHL-mandskabet Washington Capitals.

Derfor er Mathias Bau stadig med på Capitals-holdet i forbindelse med deres training camp og derfor fik han i nat sin debut i NHL i en preseasonkamp mod St. Louis Blues.

Den store dansker og resten af Capitals-holdet, der også har danske Lars Eller på holdet, tabte med 4-0 på hjemmebane, men Mathias Bau nåede alligevel at være med i en del skift.

I første periode leverede han en forrygende pasning på tværs af isen, der kunne have givet en assist, og i anden periode måtte han se et mål annulleret, da dommeren korrekt vurdere, at Mathias Bau sparkede pucken i mål.

Washington spiller igen natten til søndag på hjemmebane mod Carolina Hurricanes.