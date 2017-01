FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks spillede fremragende ishockey i to og en halv periode tirsdag aften, og det var mere end nok til at sikre sejren mod Herning Blue Fox, der blev sendt hjem med et nederlag.

Træner Mario Simioni havde byttet rundt på kæderne og især på centerpostionerne, og den nye førstekæde med Mathias Bau, Colin Vock og Tyler Mosienko var flyvende.

Første periode blev en historie i to afdelinger. Gæsterne fra Herning lagde nemlig klart bedst fra land, og i de første 10 minutter var der pres på hjemmeholdet, og pucken befandt sig en del på Herning-stavene. Det blev heller ikke bedre af, at hjemmeholdet leverede en mængde uheldige pucktab, der var tæt på at give store chancer.

Men kampen vendte på en tallerken efter 13 minutter, da Bretton Stamler lagde en puck op langs banden til Mathias Bau, der modtog den lige før bluelione. Her satte han en mand og skøjtede ind i zonen, hvor han driblede bagom endnu en back, inden han satte pucken op i nettaget.

Og det satte for alvor gang i hjemmeholdet. Bare to minutter senere gjorde Nick Olesen det til 2-0, da han med et listigt skud fra venstre side af zonen fik overlistet Simon Nielsen, der så ud til at forvente en pasning. Og holdet havde to yderligere muligheder ved Tyler Mosienko, der missede for næsten frit mål og Jeff Ulmer, der ikke fik scoret efter en fin pasning, der nærmest gav han en friløber.

I anden periode fortsatte White Hawks med at være det dominerende mandskab, men der skulle dog gå 12 minutter, før pucken igen lå i nettet bag Simon Nielsen.

Igen var det Mathias Bau, der leverede lækkerier og satte top mand af ved banden, inden han smukt lagde pucken til rette for Colin Vock, der trods lidt problemer med at få pucken under kontrol, fik sat den op i nettaget.

Holdet havde chancer til adskilligt flere mål i anden periode, men lidt slappe afslutninger og et par gode redninger fra Simon Nielsen holdt gæsterne inde i kampen, selvom Frederikshavn var totalt dominerende.

Herning indledte tredje periode i powerplay, men fik ikke skabt de store chancer, og da Colin Vock efter godt fem minutter gjorde gengæld for pasningen fra Mathias Bau tidligere, så kunne den store forward score sit andet mål i kampen.

Og det blev regulær legestue for hjemmeholdet. I powerplay fikserede Nick Olesen hele defensiven med en snydepasning, men i stedet holdt han selv på pucken og lagde den nemt ind ved den nærmeste stolpe til 5-0.

De sidste fem minutter blev dog lidt en ynk fra hjemmeholdets side, og på to fejl af Thomas Lillie og et enkelt godt gennemspillet angreb fik gæsterne reduceret til slutresultatet 5-3. Frederikshavn beholder dermed tredjepladsen i Metal Ligaen.