Beach-festival giver underskud

FREDERIKSHAVN: Arrangør af Palm Beach Festival Tim Simonsen har fået gode tilbagemeldinger på festivalen, men er alligevel skuffet.

- Vi havde brug for at sælge 950 billetter, og vi kommer derfor ud med et underskud på omkring 70.000 kroner. Vi savner, at folk bakker op, hvis vi skal lave festivalen i 2018. Vi skal også have fat i en hovedsponsor f.eks. som scenesponsor, siger Tim Simonsen.

800 deltog i musikfestivalen under palmerne, hvor scenen stod helt ude i strandkanten.

- Men vi kunne ved Gulddrengs koncert, at mellem 50 og 100 mennesker, stod på klitbakken, og fulgte med, havde de købt billet, ville vi være tættere på, at det løb rundt.

Koncert i strandkanten er en herlig placering af en festival, men også en udfordring i den lunefulde danske sommer med de skybrudlignende tilstande. I alt var der 18 forskellige bands og dj på plakaten. Musikprogrammet bød blandt andet på Gulddreng, Jimilian, Nemo og Østre Gasværk.

- Der var virkelig gang i den til Jimilian og Nemo, fortæller Tim Simonsen.

Men så er der det med vejret. Fredag eftermiddag, hvor festivalen gik i gang var der et skrækkeligt vejr.

- Regnen stod ned i et lårtykke stråler, og ovenikøbet kom der et kraftigt blæsevejr, som lagde teltet ned, fortæller Tim Simonsen.

- Men vi fik teltet rejst igen, og fredag aften var der godt vejr.

Der var faktisk havblik, og de sorte tordenskyer i horisonten holdt sig heldigvis væk fra Palmestranden. Lørdag var der også flere timers regnvejr, men så klarede det igen op.

Et nyt tiltag var i øvrigt, at man kunne få et loyalitetsarmbånd med, som kunne benyttes i uge 29 og 30 til fordele og procenter i Frederikshavns butikker og festivalen støtter Kræftens Bekæmpelse med 10 procent af et eventuelt overskud. Tim Simonsen beklager i øvrigt, at festivalen har været udsat for en del hærværk blandt andet blev lysmaster ødelagt af folk, der ikke var gæster på festivalen.

- Andre rev et strømkabel over, så vi måtte stoppe koncerten. Der skete heldigvis ikke noget, men det er risikabelt, at rive sådan en kabel fra hinanden, forklarer Tim Simonsen.

Han har dog mod på, at gentage festivalen i 2018, hvis der er økonomi til det.

- Vi gør det igen, fordi vi tror på festival-ideen, og fordi vi har fået meget ros af de mennesker, som bakkede os op, og købte billet.