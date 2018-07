Beboere evakueret efter altanbrand

THISTED: Ingen personer kom til skade og kun mindre materielle skader medførte en brand på en altan i en lejlighed på Grønningen.

Branden blev anmeldt onsdag morgen kl. 03.45, hvor beredskab og politi rykkede talstærkt ud og fik opgangens beboere evakueret af sikkerhedsmæssige årsager.

Det lykkedes for beredskabet at få branden under kontrol, hvorefter opgangen blev blæst igennem for røg, inden beboerne kunne vende tilbage til deres opgange.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at foreløbige undersøgelser tyder på, at branden er opstået via strålevarme. Altangulvet er beklædt med kompositgulv, der muligvis er antændt via altanens glasafskærmning. Politiets teori er, at der er udviklet så meget varme i gulvet i løbet af tirsdag, at branden onsdag morgen derved er opstået.