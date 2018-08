Beboere evakueret fra brændende ældrecenter

VODSKOV: Sent søndag aften udbrød der brand på ældrecenteret Ved Bøgen i Vodskov, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi. Politi og beredskab fik alarmen klokken 22.41, og der blev rykket massivt ud til stedet.

- Der er 12 lejligheder på stedet, og via cpr-registeret kan vi se, at de ni er beboet med én beboer i hver. Vi får sendt indsatsleder og flere patruljer derop, og de evakuerer sammen med brandvæsnet, og de får fat på otte personer ud af de ni. Den sidste får vi kontakt til via pårørende, og det viser sig, at vedkommende er i Aalborg, så der er ikke nogen, der er kommet til skade. Det er personer, der er mellem 66 og 92 år gamle.

Politiet har en formodning om, både hvor og hvordan branden er opstået, men før politiets teknikere har været på stedet, vil Jesper Sørensen ikke komme med en melding om det.

- Det er noget, der skal afprøves. I hvert fald har vi ikke frigivet stedet deroppe med henblik på, at efterforskerne har mulighed for at få teknikere på, hvis de vil det, siger Jesper Sørensen.

Alle de ni evakuerede beboere har fundet et sted at være.

- I første omgang fik vi kontakt til pårørende for at høre, om der var en mulighed der, og det var der for de fires vedkommende. De sidste fem er kommet over på Liselund, der også ligger i Vodskov, siger Jesper Sørensen.

Branden i Vodskov kommer få dage efter en stor brand på et plejehjem i Allingåbro på Djursland, der kostede tre beboere livet.