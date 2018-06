Beboere får opbakning: Fjern det trampolin-forbud

NORDJYLLAND: Efter livlig debat om trampolin-forbud i Boligforeningen af 1944 har beboere i foreløbig to afdelinger samlet underskrifter nok til at holde ekstraordinære møder i forsøg på at få ophævet forbuddet.

Desuden vil boligforeningens bestyrelse selv indkalde til møder i de afdelinger, hvor der er mulighed for at opsætte trampoliner i haver. Men hvor alle trampoliner nu er forbudt.

Boligforeningen har afdelinger i Nørresundby og Tylstrup og skrev til alle sine beboere - 705 lejemål - at de havde 14 dage til at få fjernet trampoliner, ellers kunne beboerne i sidste ende risikere at blive opsagt.

Trampolin-forbuddet blev begrundet med naboklager over larm fra børn, der hoppede i trampolin. Da haverne er meget små, er der samtidig mulighed for, at trampolin-hoppere kan kigge direkte ind til naboer.

Men det pludselige trampolin-forbud har vakt vrede hos flere forældre i boligforeningen. De vil have forbuddet fjernet, så deres børn igen kan hoppe i trampolin.

Mor: Bare dejligt

En af de utilfredse forældre er Rikke Mouritsen, som bor i boligforeningens afdeling 3 i Nørresundby og har en datter på 12 år.

- Vi har fået over 25 procent af underskrifterne i vores afdeling, og det er bare dejligt, siger Rikke Mouritsen.

Det kræver opbakning fra 25 procent af beboerne i en afdeling, hvis de vil holde ekstraordinært afdelingsmøde. I dette tilfælde et møde, hvor afdelingens beboere skal stemme om, hvorvidt trampolin-forbuddet skal ophæves.

Rikke Mouritsen siger, hun har fået mange positive meldinger fra andre beboere:

- De synes jo, der skal være plads til børnene, og selvfølgelig skal der være plads til trampolin. Men man kan for eksempel indføre regler om, at man ikke må hoppe i trampolin efter kl. ni om aftenen, foreslår hun.

Artiklen fortsætter under billedet

Brevet fra Boligforeningen af 1944 om trampolin-forbud.

Selv har Rikke Mouritsen ikke fået klager over larm fra trampolinen i haven.

Boligforeningens trampolin-forbud har fået stor medieomtale og bliver diskuteret flittigt blandt boligforeningens beboere.

- Jeg har da fået snakket meget mere med mine naboer og beboere her, end jeg plejer. På den måde er der da kommet noget positivt ud af det, siger Rikke Mouritsen.

Kimet ned af journalister

Bestyrelsesformand Poul Jacobsen fra Boligforeningen af 1944 synes bestemt ikke, at den massive presseomtale og interesse har været positiv. Han er blevet kimet ned af journalister og kalder det "paparazzi-metoder".

- Det er en storm i et glas vand, siger han og oplyser, at han fremover ikke længere vil udtale sig til pressen.

Boligforeningens hovedbestyrelse holder møde om trampolin-sagen i næste uge. Planen er, at de afdelinger i boligforeningen, som har haver - og dermed mulighed for at opsætte trampolin - vil blive indkaldt til møde om forbuddet, hvis beboerne ikke i forvejen selv har stillet krav om sådan et møde.

På møderne skal der være skriftlig afstemning om, hvorvidt beboerne ønsker trampolin-forbuddet ophævet.

Trampoliner i 13 haver

Ifølge bestyrelsesformand Poul Jacobsen er der lige nu trampoliner i 13 haver i boligforeningens 705 lejemål. Men knap 200 af de lejemål har haver, hvor der altså er mulighed for at opstille trampolin - hvis forbuddet ophæves.

Poul Jacobsen har hidtil afvist at oplyse, hvor mange naboklager boligforeningen har fået over larm fra børn i trampoliner.

Nu siger han dog, at der er kommet "over 10 klager", mange af dem mundtlige.