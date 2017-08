Beboere i ti lejligheder evakueret ved brand

AALBORG: Kort efter klokken 19 rykkede Nordjyllands Beredskab i Aalborg ud til en brand i en etageejendom på Steen Billes Gade i Aalborgs vestby.

Ifølge indsatsleder Anders Brosbøl var branden opstået i en mikrobølgeovn, muligvis fordi den stod placeret på en tændt kogeplade.

- Beboerne opdagede, at det røg, og forsøgte selv at slukke branden. Det lykkedes også, men der var en del røg og os, og en genbo fik evakueret beboerne i de ni andre lejligheder, fortæller han.

Anders Brosbøl fortæller, at det hele foregik i god ro og orden, men at flere af beboerne var nervøse.

- De var bange for, at det skulle gå som, da en hel etageejendom på Poul Buås Vej for nogle år siden brændte - ikke ret langt derfra. Men de slap altså med skrækken, siger Anders Brosbøl.

Beredskabet kunne nøjes med at efterslukke og lufte ud, og kort efter blev indsatsen overtaget af et skadeservicefirma.

Den omtalte brand på Poul Buås Vej opstod 18. august 2012 i en boligblok, hvor fire opgange blev totalt ødelagt.