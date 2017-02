NORDJYLLAND: Fængselsstraf og en samlet bøde på over en million kroner - det er, hvad anklagemyndigheden mener et bedemandsægtepar skal idømmes, når de torsdag er for retten i Aalborg.

Parret er sigtet for på flere forskellige måder at have snydt statskassen for penge ved både at snyde med skat og moms.

Af anklageskriftet fremgår det, at ægteparret har brugt rustvognen til privatbrug, selvom der ikke var betalt registreringsafgift. Det har ifølge anklagere kostet statskassen næsten 180.000 kroner.

De er også anklaget for at snyde statskassen for moms for i alt 135.000 kroner.

Ifølge anklageskriftet har de også udbetalt dele af egen løn til en af parterne som skattefri kørselsgodtgørelse i årene fra 2008 til og med 2011 for i alt 428.000 kroner. På den måde er staten blevet snydt for 146.000 i tabt indtjening. Samtidig betyder udbetalingen af kørepenge, at de ifølge anklageskriftet heller ikke har betalt arbejdsmarkedsbidrag til en værdi af 24.000 kroner.

Derudover har de ifølge anklagen udbetalt sammenlagt 513.000 til hustruen i årene 2008 til og med 2011 uden at oplyse det til Skat. Heller ikke værdien af fri bil til i alt 160.000 blev oplyst til Skat.

Anklageren mener, at det skal koste fængselsstraf ligesom begge tiltalte skal betale en bøde på 550.000 kroner hver.