Bedrageri efter indbrud: Meldte samme ting stjålet to gange

BRØNDERSLEV: En 59-årig kvinde fra Brønderslev Kommune forsøgte at få udbetalt 40.000 kroner i erstatning for ting efter et indbrud. Problemet var bare, at det var anden gang, hun meldte de samme ting stjålet.

Og det kostede hende en dom på 60 dages betinget fængsel, oplyser anklager Mette Vestergaard.

Kvinden forsøgte blandt andet at få sit forsikringsselskab til at erstattet et B&O anlæg, en PH-lampe, smykker og en computer. Men forsikringsselskabet opdagede, at der var noget galt.

Den 59-årige havde nemlig tidligere haft indbrud, og dengang havde hun meldt de samme ting stjålet og fået udbetalt erstatning - blot hos et andet forsikringsselskab, oplyser Mette Vestergaard.

I Retten i Hjørring nægtede kvinden sig dog skyldig og forklarede, at hun havde generhvervet tingene efter det første indbrud. Hun havde dog ingen kvittering på, at hun havde købt tingene igen, fortæller Mette Vestergaard.

Den 59-årige valgte at anke dommen på stedet.