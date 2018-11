Bedrageri i Socialstyrelsen: Penge skulle gå til misbrugere

KØBENHAVN: En mand sigtet for omfattende bedrageri mod Socialstyrelsen foregav blandt andet at ville hjælpe somaliske stof- og alkoholmisbrugere.

Det fremgår af en sigtelse, som torsdag er blevet læst op i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Den 30-årige mand mistænkes for gennem flere år at have indgivet en lang række ansøgninger om projekter, som skulle hjælpe samfundets svageste. Ansøgningerne indgav han ifølge politiet på vegne af flere foreninger.

Eksempelvis hævdes det, at manden tilbage i 2015 oplyste, at 171.500 kroner skulle gå til et rehabiliteringsforløb for misbrugere af den ulovlige plante khat, som navnlig er udbredt blandt somaliere.

Projektet havde han dog ifølge sigtelsen på ingen måde i sinde at afholde, og det skete da heller ikke.

Året efter - i 2016 - skulle et lignende beløb hjælpe udsatte forældre til en bedre tilværelse. Men heller ikke her blev projektet til noget.

Alligevel søgte og modtog manden ifølge sigtelsen igen og igen store pengebeløb fra Socialstyrelsens satspuljemidler.

For at få det hele til at glide, forsynede han angiveligt papirerne med en falsk underskrift, som foregav at tilhøre en statsautoriseret revisor.

Af den grund er han ikke bare sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, men også for dokumentfalsk.

Det fremgår også, at svindlen skal være sket i samarbejde med en anden mand, som nu er eftersøgt. Også flere unavngivne personer menes at have medvirket i ulovlighederne.

Det var Socialstyrelsen selv, der indgav en anmeldelse i sagen til Københavns Politi 8. oktober. Der er anmeldt cirka 30 forhold om bedrageri til en værdi af cirka 4,5 millioner kroner.

Derudover er der mistanke om forsøg på svindel for foreløbig omkring 9,5 millioner kroner, hvor det dog ikke er lykkedes at få bevilget pengene.

Sagen kom frem kort efter sagen om Britta Nielsen, der er mistænkt for at have svindlet sig til mindst 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Trods det bemærkelsesværdige sammenfald er der ifølge socialminister Mai Mercado (K) dog ingen sammenhæng mellem de to sager.

I torsdagens grundlovsforhør skal dommeren afgøre, om manden skal varetægtsfængsles. Omkring klokken 11.30 har det endnu ikke været muligt at få oplyst, hvordan han forholder sig til de alvorlige anklager.

/ritzau/