Befolkningen efterlyser højere priser på cigaretter

DANMARK: I Storbritannien koster en pakke cigaretter cirka 80 kroner, i Norge 90 kroner, og i Frankrig har politikerne netop besluttet at hæve prisen gradvist, så en pakke i 2020 vil løbe op i 75 kroner.

I Danmark kan rygerne nøjes med at betale mellem 36 og 48 kroner.

Og det er for lidt, mener et flertal af befolkningen. Ifølge nye tal fra Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse bakker 64 procent op om dyrere tobak. Kun 15 procent er imod. Selv blandt rygerne er hver tredje villig til at betale mere for røgen.

- Det er et udtryk for, at befolkningen anser rygning som et stort problem, som koster mange mennesker livet. De er godt klar over, at det ikke længere er nok bare at oplyse om, at det er usundt, siger Simon Rask, chefkonsulent i forebyggelsesafdelingen i Hjerteforeningen.

Både Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse har længe efterlyst højere priser. Det skyldes, at antallet af rygere er stagneret på omkring 22 procent.

Samtidig er der sket en lille øgning i andelen af unge rygere. 15 procent af de adspurgte i aldersgruppen 16 til 25 år ryger cigaretter hver dag. Ved en tilsvarende undersøgelse et år tidligere var andelen på 13 procent. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge.

Nu håber de to organisationer, at befolkningens ønske om højere priser kan åbne politikernes øjne.

- Vi har brug for handling, og forhåbentlig giver undersøgelsen politikerne ro i maven. De kan se, at det er et bredt ønske om, at de skal gøre noget, siger Simon Rask.

Men skatteminister Karsten Lauritzen (V) afviser at hæve tobaksafgiften. Han mener ikke, at det vil have nogen effekt, da rygerne i stedet for at købe cigaretterne herhjemme vil køre over grænsen.

- Regeringen har selvfølgelig en dagsorden om at øge folkesundheden, og naturligvis lytter vi til det flertal af danskerne, der har et ønske om mindre røg og om at leve sundere. Men jeg tror ikke på, at det her vil få dem til at ryge mindre, siger han til Politiken.

