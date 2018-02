Begge fløje øjner håb for ny tysk regering

Forskelle på to vigtige politiske områder er det, der skiller forbundskansler Angela Merkels konservative CDU fra det socialdemokratiske SPD i forhandlingerne om at danne en ny regering i Tyskland.

De to sider er uenige om sundhedsforsikringer og om kortvarige ansættelser.

Mandag aften siger deltagere i forhandlingerne, at de to partier er blevet enige om at fortsætte drøftelserne tirsdag.

Forhandlingerne vil fortsætte i CDU's hovedkontor i Berlin, siger kilder til Reuters. Mandagens møder fandt sted i SPD's hovedkontor i den tyske hovedstad.

I fire måneder har den politiske usikkerhed præget Europas største økonomi, hvor det endnu ikke er lykkedes at få en regering på plads efter et lidt grumset valgresultat i september.

Tidligere på dagen sagde Volker Bouffier, der er ministerpræsident for CDU i delstaten Hessen, at han er overbevist om, at målstregen er inden for rækkevidde.

- Men det kan være, at vi skal tale videre i morgen tidlig, sagde han til nyhedsbureauet AFP.

Der lyder tilsvarende optimistiske meldinger fra SPD's lejr, skriver AFP.

En af de tilbageværende knaster er det, som SPD betegner som Tysklands "toklasses" sygesikringssystem.

SPD vil blandt andet have gennemført ændringer der sikrer, at patienter inden for den private sundhedssektor ikke prioriteres højere end andre.

Desuden vil de tyske socialdemokrater have strammet reglerne for korte ansættelser.

I løbet af de seneste tre ugers forhandlinger er de to partier nået til enighed om en række områder som boligpolitik, huslejeloft og flygtninge.

/ritzau/dpa