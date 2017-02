DRONNINGLUND: En 51-årig mand er blevet idømt seks måneders fængsel for vold mod pædagoger på opholdssteder. I et tilfælde overfaldt manden pædagoger med en saks og et støvsugerrør på et opholdssted i Dronninglund.

Den 51-årige er erklæret psykopat og har ladet sig frivilligt anbringe af Københavns Kommune, oplyser anklager Peter Rask.

Manden var i 1990’erne dybt kriminel, og har flere alvorlige domme bag sig, men har siden holdt sig i ro. Sidste år gik det dog galt for den 51-årige, der først overfaldt personalet på et opholdssted i Bagsværd og siden i Skøttrup, inden han i august gik amok på opholdsstedet i Dronninglund.

Her slog han ud efter to pædagoger med en saks - dog uden at ramme - og en af pædagogerne blev ligeledes slået med et støvsugerrør.

Ifølge Peter Rask opstod voldsepisoden ud af det blå, og i retten kunne den 51-årige heller ikke huske ret meget fra episoden. Han nægtede sig skyldig og hævdede i stedet, at pædagogerne havde provokeret ham.

På trods af manden diagnose er han erklæret egnet til almindelig straf, og han skal derfor afsone fængselsstraffen i et almindeligt fængsel.

Den 51-årige modtog dommen.