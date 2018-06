Behold bare din gamle radio: FM-signalet slukkes alligevel ikke

DANMARK: FM-signalet bliver ikke slukket i en aftale om medieforliget. Det siger Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, til TV2.

Det bekræftes samtidig af flere regeringskilder til TV2.

Torsdag forhandler Dansk Folkeparti et medieforlig med regeringen i Kulturministeriet.

På vej ind sagde kulturminister Mette Bock (LA) til TV2 News, at det var vigtigere, at medieforliget blev godt, end at parterne hurtigt blev enige.

Hun ville ikke kommentere indholdet, men kaldte aftalen "ambitiøs".

/ritzau/