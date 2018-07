Bekræftet: Antipas er tilbage i Hobro

FODBOLD: Quincy Antipas er tilbage i Hobro IK, bekræfter den nordjyske superligaklub fredag.

Før sommerferien meddelte Hobro ellers, at man ikke forlængede kontrakten med den 34-årige angriber fra Zimbabwe, men nu er det alligevel blevet til en forlængelse på et halvt år til Antipas.

- Vi har i løbet af opstarten erkendt, at vi alligevel godt kan se Quincy spille en rolle her i Hobro IK i denne sæson, og derfor har vi lavet en ny aftale med ham. Vi har manglet en angrebstype som Quincy, der har fart i fødderne og kan skabe ravage på den sidste tredjedel af banen. Jeg er meget tilfreds med, at vi også kommer til at se Quincy i Hobro-trøjen i denne sæson, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Den nye aftale mellem Hobro og Quincy Antipas løber frem til årsskiftet.