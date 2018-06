Bekræftet: DC klar for Vendsyssel

FODBOLD: NORDJYSKE kunne allerede mandag berette, at Vendsyssel FF var tæt på at lande den tidligere AaB’er Daniel "DC" Christensen.

Tirsdag melder klubben så ud, at aftalen er faldet på plads.

Vendsyssel FF har således skrevet en toårig kontrakt med spilleren, der senest har repræsenteret belgiske KVC Westerlo, men tidligere også har spillet for AaB, Sønderjyske og AGF.

"DC", der har spillet mere end 250 kampe i superligaen og den bedste belgiske række, kommer til Vendsyssel FF på en fri transfer.

- Daniel har stået højt på vores liste, siden oprykningen til superligaen blev en realitet. Med sine 29 og lange erfaring i topfodbold får vi tilført vores unge og talentfulde trup erfaring fra et højere niveau. "DC" kommer til at få en vigtig rolle i truppen og på banen, siger bestyrelsesformand Jacob Andersen.

- Vi får i Daniel en hurtig og teknisk meget dygtig spiller. Han kan spille venstre back og kan også dække positionerne på begge kanter. Hans spidskompetencer ligger i det tekniske og offensive, og så er han en ekstrem flittig og arbejdsom spiller, som også kan slå det farlige og afgørende indlæg, tilføjer han.

Jacob Andersen understreger, at tilknytningen af Daniel Christensen kun den første af en række aftaler. Klubben forventer således at hente flere spillere, der tidligere har præsteret på minimum superliganiveau.

- Det skal understøtte vores mission om at blive en fast bestanddel af superligaen. Med dette vil vi også gerne sende et signal til vores fans, sponsorer og omverden i øvrigt, at vi mener det seriøst - og at vi agter at fastholde vores nyerhvervede position i dansk fodbold, lyder det.