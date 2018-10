Bekræftet: Riddersholm til Vendsyssel

FODBOLD: Vendsyssel FF bekræfter mandag aften, at Glen Riddersholm bliver ny sportsdirektør i klubben.

Riddersholm, der blandt andet har en fortid som cheftræner i FC Midtjylland og AGF, tager over efter Mogens Krogh, der i forrige uge sagde sit job op.

- Det er et scoop, at vi i Vendsyssel FF kan tiltrække så stor en kapacitet som Glen Riddersholm, og vi er stolte af, at han har valgt os. Valget faldt på Glen, fordi han er en stor fodboldkapacitet og har vist, at han kan føre et hold til tops. Han kender gamet indefra qua sin tid som cheftræner i både FC Midtjylland og AGF, og vi ser ham som en god sparringspartner for vores unge trænerteam. Samtidig har Glen et godt kendskab til talentnetværket i Danmark, da han tidligere har været U17-landstræner for Danmark. Vi er stolte af, at have fået en mand med den fodboldfaglighed, Glen har, ind i vores stab, siger bestyrelsesformand Jacob Andersen i en pressemeddelelse.

Glen Riddersholm ser frem til at tage hul på sit nye job.

- Jeg har mødt en professionel og ambitiøs klub, og det har overbevist mig om, at det er det rigtige skridt i min karriere. Vores mål er, at vi skal etablere os i Superligaen, og det gør vi ved at være stærke sammen. Vendsyssel FF har gjort det fantastisk i en lang periode og har taget mange store skridt, hvilket oftest er det letteste. Det svære kommer nu - og det er at tage de små skridt, hvis vi skal indfri vores målsætning. Der venter rigtig hårdt arbejde forude, men jeg ser utrolig meget frem til at arbejde med et meget talentfuldt trænerteam, en dygtig stab og spillertrup, med hele administrationen og ikke mindst de frivillige. Vi skal alle i fællesskab arbejde hårdt for at nå vores mål om at etablere os i Superligaen, siger Glen Riddersholm.