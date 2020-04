Bekræftet: Uefa udskyder kvinde-EM og U21-EM til 2022

FODBOLD:Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udskyder både kvindernes EM og mændenes U21-EM fra 2021 til 2022.

Det bekræfter Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside efter onsdagens videomøde mellem Uefa og cheferne fra alle 55 nationale fodboldforbund i Europa.

Udskydelsen sker som følge af, at den nuværende coronakrise har tvunget Uefa til at udskyde sommerens EM-slutrunde til sommeren 2021, hvor den kommer til at kollidere med både mændenes U21-EM og kvindernes EM-slutrunde.

Den kollision er nu aflyst med flytningen af to sidstnævnte slutrunder til 2022.

Derudover står det også klart, at alle landskampe, som var planlagt til at skulle afvikles i juni, er udsat på ubestemt tid.

DBU's nye direktør, Jakob Jensen, deltog også i mødet med Uefa onsdag. Han er tilfreds med beslutningen.

- Vi står i en ekstraordinær krise i det danske samfund og i det meste af Europa. DBU har fra start bakket op om de danske myndigheders beslutninger og anbefalinger, og vi bakker også op om Uefas beslutninger, der er både ansvarlige og fornuftige, siger han i pressemeddelelsen.

- Folkesundhed er altid vigtigere end fodbold, og vi skal ikke risikere, at fodbold bærer smitte videre rundt i samfundet.

- Det er naturligvis ærgerligt, at vores landshold ikke skal spille foran vores mange danske fans i juni, men det er en nødvendig beslutning.

Der havde på forhånd været snak om, at både kvindernes EM og mændenes U21-EM i 2021 bare kunne skubbes lidt i hver sin retning om sommeren for ikke at lappe over med EM 2020, der for en uges tid siden blev skubbet et år.

Men Uefa har altså valgt at skubbe begge de berørte slutrunder et helt år, og det er Jakob Jensen også udmærket tilfreds med.

- I en optimal verden blev slutrunderne for kvindelandsholdet og U21-herrerne afviklet som planlagt, siger Jakob Jensen.

- Samlet set er det godt for kvindelandsholdet og kvindefodbold at få bedre plads og mere opmærksomhed i sommeren 2022, hvor vi kan skabe en kæmpe fodboldfest.

De præcise datoer for de to udskudte slutrunder samt de udsatte landskampe fra juni kendes endnu ikke.

/ritzau/