Bekræftet: Vendsyssel henter forstærkning i Premier League-klub

FODBOLD: Vendsyssel FF har fredag som ventet hentet forstærkning til midtbanen i den engelske Premier League-klub Fulham.

Her er den 19-årige islænding Jón Dagur Thorsteinsson blevet lejet for resten af sæsonen.

- Jón er en ung, spændende spiller, som vi har fået gode referencer på. Han er en teknisk dygtig kantspiller, der specielt i spillet med at sætte sine medspillere op er rigtig dygtig. Han passer godt ind i vores strategi om at have unge spillere med stort udviklingspotentiale. I første omgang er der tale om en lejeaftale med Fulham FC, men vi har et håb om, at vi på sigt kan tilknytte Jón på permanent basis, siger direktør Mogens Krogh i en pressemeddelelse.

Jón Dagur Thorsteinsson kan få debut for Vendsyssel FF i søndagens superligakamp mod AGF.