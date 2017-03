NORDJYSKE Plus

Jurist: Café Hack-lokationer risikerer bøder for lovbrud

Den 36-årige mand, som bor i nærområdet, er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Det viste sig, at den pistol, som manden bar rundt på var en såkaldt hardball pistol.

- Vi sendte en patrulje mod stedet, som på Østre Allé kom over en mand, som svarede til signalementet, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden opførte sig ikke truende, men de fleste syntes alligevel, at det så noget mistænkeligt ud.

HURUP: Midt- og Vestjyllands Politi fik sent torsdag eftermiddag adskillige anmeldelser fra bekymrede borgere i Hurup i Thy, som havde set en mand på Bredgade gå rundt med en pistol i hånden.

På åben gade gik en mand i Thy rundt med en pistol i hånden - det viste sig dog at være en hardball pistol

