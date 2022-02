Bekymrende forskel i behandling af diabetesbørn - sådan ser det ud i Nordjylland

KØBENHAVN:Skal børn med diabetes beskyttes mod senere alvorlige sundhedsskader på syn, nyrer og nerver, kræver det lige fra barnsben godt styr på den daglige blodprocent.

Men der er markant forskel på, hvor godt landets fem regioner slipper fra den opgave.

Hvert femte barn med diabetes i Region Hovedstaden har et bekymrende højt blodsukker. I Region Nordjylland er det kun hvert 12. Også Region Sjælland halter bagefter, mens Fyn og Midtjylland er godt med.

Det viser tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Overlæge Jannet Svensson fra Børne- og Ungeafdelingen på Steno Diabetes Center Copenhagen kalder det dybt frustrerende, at hun ikke kan levere den samme kvalitet i behandlingen af børn med diabetes som hendes kolleger i Jylland og på Fyn.

I Region Hovedstaden har 19 procent af børnene med diabetes et bekymrende gennemsnitligt langtidsblodsukker på over 70 millimol per mol, mens det kun er 8 procent af børnene i Region Nordjylland.

- Er dit langtidsblodsukker over 70, stiger risikoen kraftigt for at udvikle senere følgeskader, siger Jannet Svensson.

Skaderne viser sig dog typisk, først 10-15 år eller mere efter at patienten har været dårligt reguleret i sin medicin.

Et nyere studie viser, at forældrenes uddannelse og økonomi kun forklarer en lille del af de geografiske forskelle.

I stedet peger Jannet Svensson på, at Nordjylland har en langt tættere opfølgning på patienterne, som muliggøres af en bedre bemanding.

- Man skal jo altid se på, om man selv kan gøre tingene bedre. Men på Herlev Hospital har vi over 900 patienter og 4,4 fuldtidsansatte sygeplejersker. På Aalborg Universitetshospital er der 200 patienter til 4 sygeplejersker på 32 timer.

- Dermed har de flere ressourcer end os til at kontakte patienter, hvis deres blodsukker ligger for højt.

Allan Flyvbjerg er direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen og erkender udfordringen.

- Der er en uacceptabel forskel. På det område ligger vi ikke godt. Så vi skal ind og se nærmere på, hvordan vi kan gøre det bedre, siger han.

/ritzau/