Bekymret borger anmeldte et kvindeskrig i natten

AALBORG: Tropenætterne er over os, og med varmen kan det være svært at falde i søvn. Og så kan man jo lige så godt lave noget andet end bare at ligge og vride sig i frustration over den manglende søvn.

Dét gjorde et par på Langelandsgade i Aalborg natten til mandag i en grad, så en bekymret borger ringede til politiet for at anmelde højlydte kvindeskrig i natten - ikke som smerteskrig, men mere som skrig fra en psykisk syg ifølge anmelderen. Den tilkaldte patrulje kunne dog konstatere, at ingen var kommet skade eller på anden måde havde problemer, der krævede ordensmagtens assistance.

Så - bor man i et lejlighedsbyggeri eller på anden måde tæt på naboerne, så er det nok godt naboskab at lukke vinduet, når man ligger der og vrider sig, fordi man ikke kan sove.