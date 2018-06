Bekymret træner: Vi skal finde nogle flere

FODBOLD: Otte mand er på skadeslisten, så kun 13 markspillere er lige nu i fuld vigør hos superligaoprykkerne fra Vendsyssel FF. Det giver - oveni tirsdagens 3-0-nederlag til Silkeborg - en del panderynker hos cheftræner Jens Berthel Askou. Om 20 dage venter sæsonpremieren mod OB på hjemmebane i Hjørring.

- Vi kom til at spille Silkeborg-kampen til ende med nogle spillere, som det slet ikke var planlagt skulle spille 90 minutter. Så i anden halvleg handlede det i lige så høj grad om at få dem igennem - uden at de pådrog sig overbelastningsskader.

- Vi har trukket store veksler på nogle få folk, og så risikerer man jo, at de bliver spidsbelastet på et forkert tidspunkt af sæsonen. Det er ikke optimalt, så vi skal ud og finde nogle flere spillere ret hurtigt, så vi bliver nogle flere involveret i den her fase, fastslår Jens Berthel Askou.

Det er usikkert, om de tre prøvespillere Andreas Murbeck (senest Skive), angriberen Seyi Adekoya (senest Seattle Sounders) eller midtbanespilleren Kyle Ebecilio (senest Nijmegen) bliver nogle af disse.

- De prøvede hver især, men man kan godt se, at de ikke er i topform nogen af dem. De var også en del af et hold, der manglede fysik og struktur til sidst, og det var ikke en fordel for dem. Men nu evaluerer vi på dem i løbet af de næste dage, fortæller Vendsyssel-træneren.