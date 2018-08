For farlig til børnefamilier: Bekymring for bløde trafikanter i badeby

ØSTER HURUP: Grundejerforeningen Hestehaven i Øster Hurup er bekymret for de trafikale forhold i Øster Hurup.

Især de bløde trafikanter, cyklisterne og fodgængerne, er udsatte - og naturligvis især i højsæsonen, når det vrimler med turister og gæster.

I et brev til Mariagerfjord Kommune opfordrer grundejerforeningen til, at kommunen får løst problemerne, inden turistsæsonen 2019 går i gang.

- Det skulle nødig være sådan, at der skal ske en ulykke, før kommunen gør noget, siger bestyrelsesmedlem Anni Hyldgaard, der sammen med formand Lars Buus står som underskriver på brevet til kommunen.

Hestehaven er en forening af 38 sommerhusejere i Øster Hurup, og problemerne med trafiksikkerheden blev drøftet på en generalforsamling for nylig. Der var enighed om, at forholdene for bløde trafikanter lader meget tilbage at ønske:

- Især når man ser børnefamilier forsøge at få hjulpet børnene helskindet igennem Øster Hurup, sidder man med hjertet oppe i halsen, siger Anni Hyldgaard.

Foreslå at parkeringsforholdene ændres

Nogle campister på Kattegat Strand Camping og nogle sommerhusejere opgiver simpelt hen at bevæge sig rundt på cykel med familien, fordi det er for farligt:

- Disse familier tager bilen i stedet for, hvilket giver endnu større problemer med bilen i bymidten, oplever man i grundejerforeningen.

I dag er det tilladt at parkere i begge sider af vejen igennem Øster Hurup, men det er ikke hensigtsmæssigt, mener grundejerforeningen.

Især på Kystvejen fra indkørslen til Feriecenter Øster Hurup i nord til indkørslen til Øster Hurup Camping i syd er der store problemer med at færdes på cykel:

- Enten skal du hoppe af cyklen og trække på fortovet, eller du skal køre zigzag ud og ind mellem bilerne - med fare for at blive kørt ned, påpeges det i brevet til kommunen.

Foreningen foreslår, at parkeringsforholdene ændres til, at der kun må parkeres i den ene side af vejen. I den anden side bør der laves plads til en dobbeltrettet cykelsti.

Foreningen ser gerne, at en sådan cykelsti kan fortsætte helt ud til den offentlige badestrand nord for Kattegat Strand Camping i nord og flette ind i den eksisterende cykelsti i syd.

Kommunen bør forlænge fortovet i nord helt ud til campingpladsen, mener foreningen.

Godt med byfornyelse

Også i krydset ved Brugsen og bageriet er der trafikale problemer og "lovløse" tilstande, når folk skal frem, skriver grundejerforeningen i sit brev til kommunen.

Hvordan problemet løses, har foreningen ikke et fikst og færdigt forslag til. Men måske kunne et fodgængerfelt gøre det tydeligt, hvor man mest sikkert krydser Kystvejen.

Grundejerforeningen slutter med et håb om, at Mariagerfjord Kommune tager henvendelsen alvorligt, så cyklister og fodgængere i fremtiden kan færdes risikofrit i Øster Hurup.

Som sommerhusejere glæder de sig i øvrigt over projektet med byfornyelse i Øster Hurup.

De kan se, at torvet med udsigtstårn og legeelementer bliver brugt meget. Hvis forholdene for de bløde trafikanter forbedres, vil det være prikken over i’et.