Belejret syrisk by løber tør for blodposer og antibiotika

Situationen i den belejrede syriske by Ghouta er ifølge nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser "alarmerende".

13 hospitaler, som er støttet af Læger uden Grænser, er blevet bombet på tre dage, og klinikkerne er løbet tør for basale medicinske ting som antibiotika.

Det oplyser Said Fliti, der er medicinsk koordinator på Læger uden Grænsers kontor i Bruxelles.

- Hospitalerne er delvist eller helt ødelagte.

- Vi har noget medicin og nøgleudstyr, men vi løber tør for ting som blodposer og antibiotika. Så hvis situationen fortsætter, er vi på vej mod en stor katastrofe, siger han.

På de 18 klinikker, som er støttet af Læger uden Grænser, er der registreret 237 døde som følge af de sidste tre dages bombning. 1285 er blevet såret.

Organisation anslår, at antallet af døde og sårede nu er højere, da tallet stiger time for time, og andre klinikker ligeledes operer i området.

- Vi er sikre på, at der er flere sårede i andre klinikker, der ikke er støttet af Læger uden Grænser.

- Vi forventer, at antallet vil stige. Det er desværre tre læger, som er døde, og syv er såret, siger Said Fliti.

Det er syriske regeringsstyrker, som har belejret byen, der er kontrolleret af oprørsstyrker, og de seneste dage er bombningen intensiveret.

Ifølge Læger uden Grænser har belejringen effektivt stoppet nødhjælpskonvojer i at nå ind til byen - og når det er lykkedes, bliver forsyninger fjernet fra lasten.

- Vi beder alle krigens parter om at respektere folkeretten og give adgang til patienter, der virkelig har brug for at blive evakueret, sige Said Fliti.

