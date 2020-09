Belgien nedlægger Danmark i Hjulmands debut

FODBOLD:Kasper Hjulmand fik ikke en drømmedebut som dansk landstræner.

På forhånd havde han sagt, at resultatet var det vigtigste, og det endte bestemt ikke som ønsket. Belgien vandt 2-0 i holdenes første kamp i Nations League.

Men den danske præstation var i lange perioder godkendt. Belgierne, der rangerer som nummer et i verden, havde i lange perioder svært ved at dominere og komme til chancer.

Det første belgiske mål fandt dog sted tidligt og blev styrende for kampen, hvor Danmark som den jagende part manglede kvalitet.

Belgien kom foran allerede efter ni minutter, hvor Lyon-stopperen Jason Denayer umarkeret kunne prikke bolden ind efter et hjørnespark.

Danmarks centrale midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg fulgte slet ikke med Denayer, som alt for let fik plads til at score til 1-0.

Forinden havde Kasper Schmeichel leveret en klasseredning og verfet bolden på overliggeren efter et frispark fra Yannick Carrasco.

Men det var altså på det efterfølgende hjørnespark, at Belgien bragte sig på 1-0.

Det blev forskellen på de to mandskaber i første halvleg, hvor Hjulmand på flere måder kunne være tilfreds med Danmarks indsats.

Danmark havde bolden mest, og de danske spillere bevægede sig for hinanden og forsøgte at finde huller i Belgiens defensiv. Danskerne pressede højt med succes, og Belgien havde ikke mange berøringer på Danmarks banehalvdel.

Ved flere lejligheder var der optræk til danske chancer, men chancerne blev ikke spillet store nok, og den sidste aflevering manglede.

Højbjerg skulle være det defensive anker og den bageste playmaker på det danske hold. Den nybagte Tottenham-spiller fik dog ikke en god start under Hjulmand.

Ud over et tidligt gult kort og svag markering på Belgiens første mål var han heller ikke hurtig eller fejlfri i boldomgangen - et område Hjulmand vægter højt.

Men der var også lyspunkter for Danmark.

Christian Eriksen fyrede kanonen af efter 25 minutter, og kun en god redning fra den belgiske målmand Simon Mignolet forhindrede en udligning.

Også Martin Braithwaite var tæt på et par gange i første halvleg, men Barcelona-angriberen virkede rusten og manglede skarphed.

Ofte gik det for langsomt i det offensive danske spil, og det endte for sjældent i farlige situationer.

- I tager for mange berøringer, drenge. I er for langsomme. Hurtigere, råbte Schmeichel, som var holdets mest højlydte spiller i tilskuertomme Parken.

Mens Hjulmand holdt igen med råbene på sidelinjen, kommenterede og dirigerede Schmeichel konstant og var med til at orkestrere presset.

Især Robert Skov virkede tilbageholdende i sit spil på positionen som venstre back. Der var masser af plads til at løbe frem, men Skov tøvede og spillede den oftest tilbage i banen.

I anden halvleg havde Braithwaite igen en god skudmulighed, men bolden blev sendt langt ved siden af mål.

Belgien afventede og lukrerede på omstillinger og kontrastød. Især angriberen Romelu Lukaku voldte det danske forsvar problemer.

Schmeichel måtte et kvarter før tid diske op med endnu en redning på et skud fra Lukaku, der til dagligt spiller sammen med Eriksen i Inter.

Få minutter senere skabte Lukaku igen ravage foran Schmeichel, som parerede den lige ud til Dries Mertens, der fordoblede den belgiske føring.

Hjulmand forsøge sig med indskiftninger af Joakim Mæhle, der fik debut, angriberen Andreas Cornelius og Mathias "Zanka" Jørgensen.

Systemet blev ændret fra 4-3-3 til 3-5-2, men lige lidt hjalp det.

Danmark fik aldrig scoret det mål, der kunne skabe spænding til slut.

Allerede tirsdag kan Danmark og Hjulmand rejse sig, når England kommer på besøg i Parken i den næste kamp i Nations League.

/ritzau/